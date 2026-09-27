إل جي إلكترونيكس تستعرض تجربتها التلفزيونية الحائزة على جوائز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026

تتمحور تشكيلة تلفزيونات إل جي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعام 2026 حول معالج α11 AI Processor Gen3 — وهو أقوى محرك ذكاء اصطناعي من إل جي — الذي يشغّل تقنيات الشركة المتطورة لتعزيز جودة الصورة. وبعد أن طُبِّق هذا المعالج لأول مرة في سلسلة تلفزيونات LG OLED evo لهذا العام، فإنه ينقل الآن تحسيناته المتقدمة لجودة الصورة إلى تلفزيونات إل جي من طراز Micro RGB evo فائقة الضخامة.يتميز معالج α11 (الجيل الثالث) بمعالجة أسرع وأكثر دقة للفيديو، حيث يحقق تحسناً بمقدار 5.6 أضعاف* في أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) مع تعزيز قدرات كل من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). كما يتيح المعالج تقنية "AI Dual 4K Upscaling" التي تجمع بين أسلوبين للذكاء الاصطناعي لتحويل المحتوى ذي الدقة المنخفضة إلى جودة K4 أكثر حدة ووضوحاً، بالتزامن مع الارتقاء بتجربة الصوت إلى مستوى سينمائي افتراضي بنظام قنوات 11.1.2 بفضل تقنية "AI Sound Pro".نال معالج α11 المدعوم بالذكاء الاصطناعي إشادة واسعة بفضل جودة صورته الفائقة، حيث كرّمه موقع Tom’s Guide ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي لعام 2026؛ مشيراً إلى أن هذه الجائزة تُمنح لـ "أفضل منتجات الذكاء الاصطناعي التي تعالج مشكلات عملية، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على مجرد ضجة إعلامية". وفي معرض الإشادة بقدرة المعالج على الحد من ظاهرة "تدرج الألوان" (color banding)، ذكر الموقع: "بينما أظهرت معظم أجهزة التلفاز الأخرى التي أجرينا مقارنة معها الضوء الأحمر على هيئة خطوط، نجح تلفاز LG OLED في عرض المشهد بصورة طبيعية".تتجاوز أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي مجرد تحسين جودة الصورة، لتقدم تجربة مشاهدة موسعة بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة.تتضمن تشكيلة منتجات إل جي لعام 2026 مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول المستخدم، والمصممة لجعل تجربة المشاهدة اليومية أكثر ملاءمة وتخصيصاً:•ميزة التعرف على الصوت (Voice ID): تتعرف هذه الميزة على صوت المستخدم وتنتقل إلى ملفه الشخصي، مما يوفر توصيات محتوى مخصصة بناءً على سجل المشاهدة والتفضيلات. فعندما يسأل المستخدم: " أي أفلام يمكنك ترشيحها؟"، تستجيب الميزة باقتراحات مخصصة تتناسب مع ذوقه السينمائي.•روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Chatbot): يفهم هذا الروبوت أوصاف المستخدمين للمشكلات المتعلقة بالمشاهدة بلغة طبيعية بسيطة ويقدم الحلول المناسبة. فعندما يقول المستخدم: "الشاشة مظلمة للغاية"، يحدد الروبوت مشكلة الإعدادات بدقة، ثم يرشد المستخدم خطوة بخطوة لإصلاحها.•مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي (AI Concierge): يحلل سجل المشاهدة وعادات المستخدم لاقتراح محتوى ومصطلحات بحث وميزات ذات صلة بشكل استباقي عبر نظام webOS 26. ويمكن الوصول إلى هذه الميزة بالضغط على زر الذكاء الاصطناعي في جهاز التحكم عن بُعد، حيث تعرض المعلومات في شكل بطاقات مريحة تتيح للمستخدمين الاطلاع عليها دون الحاجة إلى مغادرة المحتوى الذي يشاهدونه.تحظى كل تجربة على تلفزيونات إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI TV) بالحماية من خلال نظام LG Shield، وهو نظام أمان متكامل ومُطوَّر خصيصاً من قِبَل إل جي لمنصة webOS. ولضمان حماية معلومات المستخدمين وخصوصيتهم، يعتمد نظام LG Shield على سبع تقنيات أمنية أساسية: الخوارزميات الآمنة، وتخزين البيانات الآمن، ونقل البيانات الآمن، ومصادقة المستخدم، وضمان سلامة البرمجيات، والتحديث الآمن، واكتشاف الأحداث الأمنية.صُمم نظام الدفاع متعدد الطبقات هذا لحماية بيانات المستخدمين وأنظمة التلفاز من تهديدات مثل تسريب البيانات، والوصول غير المصرح به، والعبث الخبيث.يُعد نظام LG Shield -الحائز على في 2026 ضمن فئة الأمن السيبراني- وسيلةً تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالخدمات المخصصة التي توفرها أجهزة تلفاز إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز شعورهم بالأمان وراحة البال. وعلاوة على ذلك، تأتي أجهزة تلفاز إل جي هذه مع ميزة الحصول على تحديثات مجانية لنظام التشغيل webOS لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يضمن تقديم تجربة مستخدم متطورة تتيح الوصول إلى ميزات جديدة ومحسّنة يتم طرحها بعد عملية الشراء.قال Park Hyoung-sei ، رئيس شركة إل جي لحلول الترفيه المنزلي: "نحن ملتزمون بتقديم الجيل القادم من الترفيه المنزلي القائم على الذكاء الاصطناعي للجميع، مع ضمان أن توفر تشكيلة تلفزيوناتنا بأكملها تجربة حقيقية تعتمد على هذه التقنية. فبدءاً من جودة الصورة ومستويات الأمان ووصولاً إلى تجارب المستخدم المخصصة للغاية، صُممت كل ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإثراء وتوسيع نطاق ما يمكنكم القيام به عبر تلفزيونات إل جي ؛ ويُعد معرض IFA 2026 المنصة المثالية ليشاهد الجمهور هذه الابتكارات وهي تعمل على أرض الواقع".يمكن لزوار جناح إل جي في القاعة 18 بمركز " " (Messe Berlin) الاستمتاع بتجربة تلفاز إل جي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل مباشر طوال فترة معرض IFA 2026.