إل جي إلكترونيكس تستعرض تجربتها التلفزيونية الحائزة على جوائز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السومرية تُطفئ شمعتها الـ22.. حكاية شاشة واكبت تحولات العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إل جي إلكترونيكس تستعرض تجربتها التلفزيونية الحائزة على جوائز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026

اقتصاد

2026-09-27 | 02:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إل جي إلكترونيكس تستعرض تجربتها التلفزيونية الحائزة على جوائز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026
65 شوهد

تُقدّم شركة إل جي إلكترونيكس تجربة تلفزيونية فائقة الذكاء الاصطناعي من خلال تشكيلتها الجديدة من أجهزة التلفزيون المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعام 2026، وذلك خلال معرض IFA 2026 الذي يُقام في برلين، ألمانيا، في الفترة من 4 إلى 8 أيلول. تُعدّ أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد شاشات؛ فهي منصات ترفيهية مُخصصة تتعرف على المستخدمين بشكل فردي، وتفهم سياق استخدامهم، وتُقدّم توصيات استباقية بالتطبيقات والبرامج والإعدادات وغيرها.

معالج α11 AI Processor Gen3 الحائز على الجوائز يرتقي بمستوى الصورة والصوت

تتمحور تشكيلة تلفزيونات إل جي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعام 2026 حول معالج α11 AI Processor Gen3 — وهو أقوى محرك ذكاء اصطناعي من إل جي — الذي يشغّل تقنيات الشركة المتطورة لتعزيز جودة الصورة. وبعد أن طُبِّق هذا المعالج لأول مرة في سلسلة تلفزيونات LG OLED evo لهذا العام، فإنه ينقل الآن تحسيناته المتقدمة لجودة الصورة إلى تلفزيونات إل جي من طراز Micro RGB evo فائقة الضخامة.

يتميز معالج الذكاء الاصطناعي α11 (الجيل الثالث) بمعالجة أسرع وأكثر دقة للفيديو، حيث يحقق تحسناً بمقدار 5.6 أضعاف* في أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) مع تعزيز قدرات كل من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). كما يتيح المعالج تقنية "AI Dual 4K Upscaling" التي تجمع بين أسلوبين للذكاء الاصطناعي لتحويل المحتوى ذي الدقة المنخفضة إلى جودة K4 أكثر حدة ووضوحاً، بالتزامن مع الارتقاء بتجربة الصوت إلى مستوى سينمائي افتراضي بنظام قنوات 11.1.2 بفضل تقنية "AI Sound Pro".

نال معالج α11 المدعوم بالذكاء الاصطناعي إشادة واسعة بفضل جودة صورته الفائقة، حيث كرّمه موقع Tom’s Guide ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي لعام 2026؛ مشيراً إلى أن هذه الجائزة تُمنح لـ "أفضل منتجات الذكاء الاصطناعي التي تعالج مشكلات عملية، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على مجرد ضجة إعلامية". وفي معرض الإشادة بقدرة المعالج على الحد من ظاهرة "تدرج الألوان" (color banding)، ذكر الموقع: "بينما أظهرت معظم أجهزة التلفاز الأخرى التي أجرينا مقارنة معها الضوء الأحمر على هيئة خطوط، نجح تلفاز LG OLED في عرض المشهد بصورة طبيعية".

تعزيز الحياة اليومية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة

تتجاوز أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي مجرد تحسين جودة الصورة، لتقدم تجربة مشاهدة موسعة بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة.

تتضمن تشكيلة منتجات إل جي لعام 2026 مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول المستخدم، والمصممة لجعل تجربة المشاهدة اليومية أكثر ملاءمة وتخصيصاً:

•ميزة التعرف على الصوت (Voice ID): تتعرف هذه الميزة على صوت المستخدم وتنتقل إلى ملفه الشخصي، مما يوفر توصيات محتوى مخصصة بناءً على سجل المشاهدة والتفضيلات. فعندما يسأل المستخدم: "هل لديك أي أفلام يمكنك ترشيحها؟"، تستجيب الميزة باقتراحات مخصصة تتناسب مع ذوقه السينمائي.

•روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Chatbot): يفهم هذا الروبوت أوصاف المستخدمين للمشكلات المتعلقة بالمشاهدة بلغة طبيعية بسيطة ويقدم الحلول المناسبة. فعندما يقول المستخدم: "الشاشة مظلمة للغاية"، يحدد الروبوت مشكلة الإعدادات بدقة، ثم يرشد المستخدم خطوة بخطوة لإصلاحها.

•مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي (AI Concierge): يحلل سجل المشاهدة وعادات المستخدم لاقتراح محتوى ومصطلحات بحث وميزات ذات صلة بشكل استباقي عبر نظام webOS 26. ويمكن الوصول إلى هذه الميزة بالضغط على زر الذكاء الاصطناعي في جهاز التحكم عن بُعد، حيث تعرض المعلومات في شكل بطاقات مريحة تتيح للمستخدمين الاطلاع عليها دون الحاجة إلى مغادرة المحتوى الذي يشاهدونه.

LG Shield: أمان قوي وحماية متعددة الطبقات

تحظى كل تجربة على تلفزيونات إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI TV) بالحماية من خلال نظام LG Shield، وهو نظام أمان متكامل ومُطوَّر خصيصاً من قِبَل إل جي لمنصة webOS. ولضمان حماية معلومات المستخدمين وخصوصيتهم، يعتمد نظام LG Shield على سبع تقنيات أمنية أساسية: الخوارزميات الآمنة، وتخزين البيانات الآمن، ونقل البيانات الآمن، ومصادقة المستخدم، وضمان سلامة البرمجيات، والتحديث الآمن، واكتشاف الأحداث الأمنية.

صُمم نظام الدفاع متعدد الطبقات هذا لحماية بيانات المستخدمين وأنظمة التلفاز من تهديدات مثل تسريب البيانات، والوصول غير المصرح به، والعبث الخبيث.

يُعد نظام LG Shield -الحائز على جائزة الابتكار في معرض ces 2026 ضمن فئة الأمن السيبراني- وسيلةً تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالخدمات المخصصة التي توفرها أجهزة تلفاز إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز شعورهم بالأمان وراحة البال. وعلاوة على ذلك، تأتي أجهزة تلفاز إل جي هذه مع ميزة الحصول على تحديثات مجانية لنظام التشغيل webOS لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يضمن تقديم تجربة مستخدم متطورة تتيح الوصول إلى ميزات جديدة ومحسّنة يتم طرحها بعد عملية الشراء.

اكتشفوا تلفزيونات إل جي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026

قال Park Hyoung-sei ، رئيس شركة إل جي لحلول الترفيه المنزلي: "نحن ملتزمون بتقديم الجيل القادم من الترفيه المنزلي القائم على الذكاء الاصطناعي للجميع، مع ضمان أن توفر تشكيلة تلفزيوناتنا بأكملها تجربة حقيقية تعتمد على هذه التقنية. فبدءاً من جودة الصورة ومستويات الأمان ووصولاً إلى تجارب المستخدم المخصصة للغاية، صُممت كل ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإثراء وتوسيع نطاق ما يمكنكم القيام به عبر تلفزيونات إل جي ؛ ويُعد معرض IFA 2026 المنصة المثالية ليشاهد الجمهور هذه الابتكارات وهي تعمل على أرض الواقع".

يمكن لزوار جناح إل جي في القاعة 18 بمركز "ميسي برلين" (Messe Berlin) الاستمتاع بتجربة تلفاز إل جي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل مباشر طوال فترة معرض IFA 2026.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
Play
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Play
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
Play
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
Play
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
Play
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
Play
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
Play
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Play
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
Play
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
Play
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
Play
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
Play
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22

اخترنا لك
انخفاض أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد
05:21 | 2026-09-27
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
04:06 | 2026-09-27
متحدث حكومي: شحنة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال أيام
14:11 | 2026-09-26
موجة التراجع تتواصل.. انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق
09:51 | 2026-09-26
وزير المالية يصدر توجيهاً بشأن موازنة 2027
08:20 | 2026-09-26
رحلة استغرقت نحو شهر.. جدل حول استيراد العراق شحنة بنزين من أمريكا (خريطة)
05:50 | 2026-09-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.