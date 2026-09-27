المالية تُحيل مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد

وذكرت الوزارة في بيان، أن إنجاز مشروع الموازنة جاء ثمرة اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية ، تضمنت استضافة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، إلى جانب الاستعانة بخبراء ماليين من داخل وخارجه.وأكد الوزير أن الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة، مبينًا أن إعدادها يتضمن تطبيقًا تدريجيًا لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي وصلاح الدين، بما يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج، وقياس أثر الإنفاق، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.وبيّن أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية، وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.ومن المقرر أن يناقش مشروع الموازنة، تمهيدًا لاستكمال مناقشاته ورفعها إلى وفق السياقات المعتمدة.