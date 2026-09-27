انخفاض أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 938 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 934 ألف دينار، مقارنة بـ945 ألف دينار لسعر البيع أمس السبت.وسجل سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 للذهب العراقي 908 آلاف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 904 آلاف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 940 ألفًا و950 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 آلاف و920 ألف دينار.