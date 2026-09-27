سوريا تعلن بدء نقل البنزين إلى العراق عبر بانياس.. ورفع القدرة إلى 200 صهريج يومياً

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة، أحمد قبه جي، للوكالة السورية وتابعته ، إن عمليات النقل بدأت الخميس بواقع 57 صهريجاً يومياً، مع العمل على رفع القدرة التشغيلية إلى نحو 200 صهريج يومياً عبر معبر .وأضاف أن شركة UCC القطرية تتولى شراء البنزين من مصادر عالمية، فيما تتولى الجهات السورية عمليات النقل مقابل أجور ترانزيت، مشيراً إلى تجهيز ساحات التحميل في بانياس بثمانية مرابط لتعبئة الصهاريج بالتزامن.وبيّن أن عدد صهاريج النفط العراقي التي تعبر الأراضي السورية يتراوح حالياً بين 1000 و1200 صهريج يومياً، فيما تبحث دمشق توسيع عمليات الترانزيت لتشمل مواد أخرى، بينها الفحم الحجري والكبريت.