ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي، ارتفاعاً في أسواق العاصمة وأربيل، عند الإغلاق مساء اليوم الاحد.



سعر البيع: 156 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 155 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 156 ألفا و150 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 156 ألفا و100 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 156 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 155 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 156 ألفا و150 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 156 ألفا و100 دينار مقابل 100 دولار.