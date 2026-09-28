أسعار الذهب تنخفض في الأسواق المحلية ببغداد

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر 910 آلاف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 906 آلاف دينار، بعد أن سجل سعر البيع أمس 938 ألف دينار.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد 880 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 876 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 910 آلاف و920 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 880 ألفًا و890 ألف دينار.