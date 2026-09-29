الدولار يعاود الارتفاع.. الأسعار تتجاوز الـ155 الفا

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 157500 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 156500 دينار.

