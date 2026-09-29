الدولار عاد لـ158 ألفاً.. ارتفاع جديد بأسعار الصرف في العراق

سعر البيع: 158000 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 157000 دينار مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 157550 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 157500 دينارا مقابل 100 دولار.