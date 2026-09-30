أسعار الدولار ترتفع في بغداد وتقترب من 158 ألف دينار لكل 100 دولار

– اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة .

وسجل الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد 157,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بـ157,000 دينار سجلها أمس الثلاثاء.



وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، بلغ سعر بيع الدولار 157,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 156,750 ديناراً مقابل 100 دولار.