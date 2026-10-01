مازال مرتفعا.. الدولار يسجل انخفاضاً طفيفاً في السوق العراقية

– اقتصادي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الخميس.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 157250 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 156250 ديناراً مقابل 100 دولار.