انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 157 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ157 ألفاً و250 ديناراً صباح اليوم.وانخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، لتسجل 157 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 156 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.