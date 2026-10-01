انخفاض أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 920 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 916 ألف دينار، مقارنة بـ930 ألف دينار للمثقال أمس الأربعاء.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 890 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 886 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 920 ألف دينار و930 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 ألف دينار و900 ألف دينار.