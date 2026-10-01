صادرات النفط العراقية تقفز.. 5 مليارات دولار إيرادات خلال أيلول

ووفقاً للبيانات، استحوذت الصادرات المنقولة بحراً عبر على الحصة الأكبر من التدفقات بواقع 2.4 مليون برميل يومياً، في حين بلغت الصادرات عبر خط الأنابيب بإقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي نحو 250 ألف برميل يومياً.وتوزعت الكميات المتدفقة شمالاً عبر جيهان بواقع 140 ألف برميل يومياً من حقول إقليم كوردستان، و40 ألف برميل من حقول ، بالإضافة إلى ما بين 70 و100 ألف برميل يومياً تُحوَّل من إلى ليعاد تصديرها عبر المسار الشمالي.وعلى الصعيد المالي، تشير التوقعات إلى بلوغ العائدات الإجمالية نحو 6.5 تريليون دينار عراقي (قرابة 5 مليارات دولار). وبعد اقتطاع مستحقات شركات جولات التراخيص الأجنبية، يستقر صافي الإيرادات عند 5.5 تريليون دينار، وهو الرقم الأعلى الذي تحققه العراقية منذ فترة إغلاق مضيق هرمز.وقد انعكس هذا النمو إيجاباً على الالتزامات المالية للدولة؛ إذ كفت هذه الإيرادات لتأمين 71% من إجمالي مخصصات الرواتب المدفوعة لشهر أيلول، مسجلةً تقدماً ملحوظاً مقارنة بشهر السابق، الذي غطت فيه العائدات 65% فقط من إجمالي فاتورة الأجور الحكومية.