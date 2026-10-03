في العراق.. الذهب يلامس المليون دينار للمثقال الواحد

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار الذهب في السوق العراقية لليوم السبت.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 920 ألفاً و930 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 ألفاً و900 ألف دينار.

