الطاقة الدولية تعلن الإفراج عن 325 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية

وقالت الوكالة في بيان صدر عقب مؤتمر عبر الفيديو لقادة مجموعة "G7" إن الكمية المفرج عنها تمثل أكثر من 80% من إجمالي 400 مليون برميل كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالإفراج عنها.وكانت الدول الأعضاء في وكالة قد اتفقت في آذار على تنفيذ أكبر عملية إفراج جماعي عن الاحتياطيات النفطية في تاريخ الوكالة، بواقع 400 مليون برميل، وذلك في أعقاب اضطرابات طالت إمدادات النفط على خلفية التطورات في منطقة .ونقل البيان عن المدير التنفيذي للوكالة قوله إن نحو 325 مليون برميل جرى الإفراج عنها في إطار الإجراءات الجماعية التي أعلنتها الوكالة في 11 آذار، مشيرا إلى أن الكمية تجاوزت 80% من إجمالي الكمية التي جرى التعهد بها في البداية.وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.