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الطاقة الدولية تعلن الإفراج عن 325 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية
اقتصاد
2026-10-03 | 13:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
700 شوهد
أعلنت وكالة
الطاقة الدولية
الإفراج عن نحو 325 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية منذ آذار الماضي، في إطار تحرك جماعي يهدف إلى دعم استقرار أسواق الطاقة.
وقالت الوكالة في بيان صدر عقب مؤتمر عبر الفيديو لقادة مجموعة "G7" إن الكمية المفرج عنها تمثل أكثر من 80% من إجمالي 400 مليون برميل كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالإفراج عنها.
وكانت الدول الأعضاء في وكالة
الطاقة الدولية
قد اتفقت في آذار على تنفيذ أكبر عملية إفراج جماعي عن الاحتياطيات النفطية في تاريخ الوكالة، بواقع 400 مليون برميل، وذلك في أعقاب اضطرابات طالت إمدادات النفط على خلفية التطورات في منطقة
الخليج
.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي للوكالة
فاتح بيرول
قوله إن نحو 325 مليون برميل جرى الإفراج عنها في إطار الإجراءات الجماعية التي أعلنتها الوكالة في 11 آذار، مشيرا إلى أن الكمية تجاوزت 80% من إجمالي الكمية التي جرى التعهد بها في البداية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد النزاع بين
إيران
والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر
مضيق هرمز
، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.
وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
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