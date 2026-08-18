بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 930 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 926 الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 960 و970 الف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.