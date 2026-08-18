أسعار الدولار تغلق على ارتفاع جديد في البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعا جديدا امام الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، في أسواق ، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وبلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار.



أما سعر الشراء فقد سجل 153500 دينار مقابل 100 دولار.

