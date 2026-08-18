أسعار السكر العالمية ترتفع إلى أعلى مستوى لها

وبحلول الساعة 15:18 بتوقيت ، صعدات العقود الآجل لشهر أكتوبر المقبل (أقرب استحقاق) بنسبة 4.09% لتصل إلى 17.56 سنتا للرطل الواحد.وسجل السعر خلال الجلسة أعلى مستوى له حيث بلغ 17.58 سنتا، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو 2025.يذكر أن سعر السكر قد ارتفع منذ بداية شهر أغسطس الجاري بنسبة 19%.