ارتفاع جديد في العقود الآجلة لخام برنت

شهدت ، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في الأسواق العالمية.​

وارتفعت إلى 91.02 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 44 إلى 84.94 دولارا للبرميل.

وكانت بيانات التداول ليوم أمس الاثنين، أظهرت تجاوز سعر الـ91 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 تموز الماضي، تزامنا مع تقارير عن احتجاز ناقلة نفط بمضيق هرمز.