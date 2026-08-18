الزيدي وهوكنز يبحثان دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين العراق والأمم المتحدة

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين والأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما ينسجم مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك بحث الجهود الأممية في دعم برامج التنمية والإصلاح، وتعزيز المؤسسات، وتطوير مجالات التعاون الفني والاستشاري".وأشار رئيس إلى أن "الحكومة، في ضوء خططها للإصلاح الاقتصادي، تعمل على تنمية الريف ودعم القطاع الزراعي، إلى جانب دعم وتطوير القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد".وأوضح أن "التوجه نحو إنشاء سيُسهم في تمويل مشاريع القطاع الزراعي، وإنشاء المدن الصناعية، فضلاً عن مشاريع في قطاعات والتعليم، التي سيتولى القطاع الخاص تنفيذها، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية، وتوليد المزيد من فرص العمل".وأكد الزيدي "أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع ، والاستفادة من خبراتها وبرامجها في دعم مسار الإصلاح والتنمية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مكانة العراق ودوره الإقليمي والدولي".من جانبه، أكد هوكنز "دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مسارات التنمية، بما يحقق أهداف العراق التنموية".