بالفيديو.. الصحة: لقاح فايزر سيصل العراق وحصته 8 ملايين جرعة

أعلنت وزارة الصحة، أن حصة العراق من لقاح "فايزر" الخاص بكورونا ستصل خلال الشهرين المقبلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، "إن العراق وقع مع شركة فايزر وسنبدأ بتسلم الجرعة الأولى في الفترة المقبلة، وستكون هناك التزامات مع فايزر وغيرها".

وأضاف البدر انه "مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية، منوهاً بأنه “في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20 بالمئة أي 8 ملايين جرعة وتابع البدر، أن "اللقاح لن يكون إجباريا مطلقاً"، نافيا "ما أشيع من رفض العراق للقاح".