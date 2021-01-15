بالفيديو قصة شاب كفيف موهوب يتحدث اربع لغات

يملك مواهب عديدة رغم انه فاقدا لنعمة البصر ، الشاب سجاد الضرير يتحدث اربع لغات ويعزف على الة العود ويغني بآن واحد ، حيث يستمتع الجميع حين الاستماع اليهكفيف البصر لكنه لم يفقد بصيرته ، سجاد الذي ولد فاقدا لنعمة البصر استهوته الة العود منذ نعومة اظفاره ، فهو اضحى عازفا من الطراز الرفيع على هذه الالة التي لم تفارق احضانه ابدا ، كما ويتقن فن الغناء اثناء العزف ويدعى في مهرجانات كثيرة .ويستمع الجمهور الى طريقة سجاد في العزف والغناء بشغف ، فهو يتحدث اربع لغات ويتقن الغناء فيها ، الفرنسية والاسبانية والانكليزية والعربية .ويأمل الشاب البصير سجاد ان تلتفت الجهات الحكومية اليه والى شريحته التي تمتلك مواهب كثيرة لكنها لم تلقى اذنا صاغية .