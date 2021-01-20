بالفيديو أسباب تأجيل الانتخابات المبكرة

اسباب عدة ادت الى تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر ، منها سياسية ومالية واخرى فنية ولوجستية فيما تسعى بعض القوى الى دراسة التداعيات التي يسببها قرار التأجيلاربعة اشهر تم تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في مطلع حزيران المقبل ، بناء على مقترح المفوضية العليا اذ قرر مجلس الوزراء اجرائها في العائر من تشرين الاول المقبل، ليتسنى للمفوضية انجاز البطاقات البايومترية للناخبين وإكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات .ويؤكد مختصون ثمة اسباب كثيرة غير الفنية دفعت مجلس الوزراء للموافقة على تأجيل الانتخابات منها الخلاف حول قانون المحكمة الاتحادية والتخصيص المالي لمفوضية الانتخابات الذي قدر بحدود ( ٣٢٠ ) مليون دولار فضلا عن الاسباب السياسية .كما توالت اجتماعات بعض القوى السياسية والاحزاب لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات واستعدادات المفوضية من جميع النواحي لضمان نزاهة الاقتراع