بالفيديو نواب يشددون على ضرورة منع تأجيل الانتخابات المبكرة

لا بأس من تأجيل الانتخابات المبكرة، على ان يكون هذا من اجل ضمان نزاهتها،، هكذا ينظر اعضاء في مجلس النواب الى قرار التأجيل،، مشددين على ضرورة ان تستكمل الاجراءات الضامنة لأن تؤدي مخرجاتها الى استقرار العملية السياسية وحكومة قوية.تصويت الحكومة على موعد انتخابات جديد، لن يكون الفيصل في هذا الامر، إذ يؤكد نواب اخرون ان الانتخابات المبكرة مرتبطة بموعد حل البرلمان لنفسه.استمرار الخلافات السياسية على عدد من الملفات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، قد يفضي بحسب مراقبين، الى تكرار التأجيل، حتى موعد انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية.