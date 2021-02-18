ثلوج العاصفة "جويس" تغطي ظهور الجمال في السعودية (فيديو)

رصدت مقاطع فيديو متداولة لقطات نادرة لتساقط الثلوج على ظهور الجمال في المملكة العربية السعودية، بعدما وصلت إليها العاصفة الثلجية التي تضرب كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام تحمل اسم "جويس"، مشيرة إلى أنها تعد الأقوى منذ عدة سنوات.

هطُول كثيف للثلـوُج ❄️..

جبال الظهَـر شمال غرب #تبوك #الخميس ١٤٤٢/٧/٦ هـ

مَا أجمَــل هذه المناظر 😍⛄️🇸🇦.. pic.twitter.com/4iYPjjP1Vd — بندر الحواس (@B_KH_H) February 17, 2021



ولفتت إلى أن تلك العاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة مع برق ورعد وتساقط برد وحدوث سيول وثلوج، مشيرة إلى أن لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد غير عادية تجمع بين سفن الصحراء (الجمال) وبياض الثلج الذي غطى ظهورها في منطقة تبوك. ولفتت إلى أن تلك العاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة مع برق ورعد وتساقط برد وحدوث سيول وثلوج، مشيرة إلى أن لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد غير عادية تجمع بين سفن الصحراء (الجمال) وبياض الثلج الذي غطى ظهورها في منطقة تبوك.