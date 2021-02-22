بالفيديو: صحة كربلاء تحذر من كارثة صحية في حال لم يتم الالتزام بالحظر

حذرت دائرة صحة كربلاء المقدسة من كارثة صحية قد تحصل اذا لم يتم الالتزام بحظر التجوال والأجراءات الوقائية الاخرى، فيما منعت قوات الامن دخول الوافدين إلى المحافظة.بعد أرتفاع عدد الأصابات بفيروس كورونا في كربلاء المقدسة حذرت صحة المحافظة من كارثة صحية قد تحصل أذا لم يتم الألتزام بحظر التجوال وأخذ الأجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتعقيم لمنع أنتشار الفيروس بشكل سريع.فيما شددت القوات الأمنيه بتطبيق حظر التجوال من خلال منع دخول الوافدين إلى المحافظة وغلق المحال والأسواق والمقاهي فضلاً عن فرض غرامات مالية على المخالفين.خلية الأزمه النيابية لوحت بتطبيق الحظر الشامل في حال استمرار ارتفاع عدد الأصابات بفيروس كورونا.