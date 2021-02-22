بالفيديو مواطنون يشكون من تراكم النفايات خلال الحظر

شكا مواطنون في بغداد من قلة الخدمات البلدية خلال حظر التجوال مما ادى الى تكدس النفايات في مناطقهم، فيما اكد مسؤولون في دوائر البلدية استمرارهم بالعمل على مدار الساعةسوء الخدمات وتراكم النفايات على الارصفة بالتزامن مع حظر التجوال.. هذا ما تحدث عنه مواطنون خلال تجولنا في بعض مناطق العاصمة عازين ذلك الى قلة نشاط دوائر البلدية وعدم توفير حاويات كافية لرمي النفايات فيها بدل تراكمها.من جانبهم اكد مسؤولون في دوائر البلدية ان عملهم لم يتوقف خلال فترة الحظر الجزئي والشامل ومن ضمنها اعمال فرز النفايات وتدويرها، مشيرين ان في بغداد وحدها ترمي عشرة ملايين الاف طن من النفايات يومياً.