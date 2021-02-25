بالفيديو: مواطنون ينتقدون تأخر وصول لقاح كورونا

يبدو المواطنون هذه الايام في حيرة من امرهم بين ارتداء الكمامة بشكل مستمر او خلعها لبعض الوقت، بعد موجة السلالة الجديدة المتحورة من كورونا، وقد شكا العديد منهم من تأخر وصول اللقاحات التي وعدت الجهات المختصة بتوفيرها للحد من انتشار الوباء.الجهات الصحية، بدورها دعت الى اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية، في الوقت الذي اكدت فيه ان اللقاح فور وصوله سيتم توفيره مجانا لجميع المشمولين.