بالفيديو رئيس الجمهورية يعرب عن اعتزاز العراقيين لتلبية البابا هذه الدعوة رغم الظروف

اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح بدور البابا فرنسيس في تحقيق مباديء الاخوة والسلام والعدالة في العالم, لافتا الى ان اصرار الحبر الاعظم على زيارة العراق يعطي اهمية كبيرة لهذه الزيارة .