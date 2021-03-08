بالفيديو مختصون: يجب توظيف زيارة البابا بشكل صحيح

ترحيب سياسي وشعبي واسع تناقلته وسائل اعلام محلية وعالمية وكتابات مختلفة دونها المختصون ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زيارة البابا الى العراق في هذا التوقيت . في وقت اكد مختصون ان للزيارة ابعاد ايجابية كثيرة على الجهات المعنية الاستفادة منها وتوظيفها بشكل صحيحصدى واسعا وقراءات مختلفة نالت زيارة البابا فرنسيس الى العراق فلم يكن الترحيب واجواء الاستقبال حكومي فحسب وانما طابع العفوية قد غلب على الكثير من المواطنين بمختلف ديانتهم ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضج بايجابيات هذه الزيارة على الزمن البعيد .ويتوقع مختصون ان الجولة التي قضاها قداسة البابا لبضع ايام في كافة انحاء العراق ستبعث رسائل اطمئنان ومحبة وسلام للكثير من دول العالم فضلا عن توسيع افق العلاقات الدبلوماسية مع المنطقة الغربية