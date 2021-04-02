بالفيديو مراقبون : زيارة الكاظمي الى الرياض ايجابية على المستوى الاقتصادي

وصف محللون سياسيون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية بالايجابية، لانها تمخضت عن توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مع الرياض فضلا عن بحث قضايا امنية وسياسية تتعلق بمصلحة البلدين والمنطقة.ضمن تحركات حكومية تحاكي تعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي، اجرى الكاظمي زيارته الى الرياض، والتي شهدت توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية فضلا عن حديث بشأن افتتاح منفذ حدودي جديد، خطوات يصفها كثيرون بالايجابية لانها تصب في مصلحة البلاد.أخرون اكدوا على ضرورة ان يكون الجانب السعودي صاحب المبادرات الاكبر تجاه العراق لتقديم الدعم من خلال اعمال استثمارية وتبادلات تجارية تعين البلد في خضم ازمته الاقتصادية .وتهدف زيارة الكاظمي الى الرياض الى ارساء التعاون الاخوي بين الدولتين بما يخدم الشعبين ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل انطلاقا من المشتركات التي تجمع البلدين حسبما يجده مختصون .