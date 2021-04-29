بالفيديو: يأس المواطن العراقي من الكهرباء

كان هذا مثالاً حياً عن مدى الملل الذي اصاب المواطن بعد أن كثرت المطالب بتحسن واقع الكهرباء.ويتسائل المواطن عن مصير المليارات التي خصصت لتطوير واقع الكهرباء، لكن دون أي تغيير ملموس يذكر، إذ تعتبر الاوساط الشعبية مسألة الحصول على كهرباء وطنية دون انقطاعات حلم بعيد المنال قد لا يتحقق.شاهدوا التقرير المرفق أعلاه، للاطلاع على مزيد من التفاصيل، وللاستماع الى بعض الآراء في هذا الخصوص.