بالفيديو 6250 مشروع متوقف في العراق بسبب الفساد

الإعلان عن بدء العمل بمشاريع ستخدم البلاد انطلق منذ سنوات طويلة مشاريع خدمية واخرى عمرانية من شأنها النهوض بالواقع المتردي ، لكن اغلبها لم يكن الا حبرا على ورق ليصل عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة في العراق لـ 6250 مشروعا اغلبها حظت بتخصيصات مالية لكن لم تر النور الى الانالبيروقراطية الإدارية وغياب الخطط الصحيحة وعدم تشريع القوانين المرنة الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى الفساد المالي والإداري، كل ذلك أدى الى تردي الواقعين الخدمي والعمراني ناهيك عن الاتفاقات والصفقات السياسية التي تحول دون الحصول على موافقات رسمية لاتمام هذا المشروع او ذاكوتبلغ القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة بعموم العراق قرابة 162 ترليون دينار..كما يقول مختصون