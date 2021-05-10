بالفيديو: دعوات لدمج وزارتي الكهرباء والنفط مع تكرار انخفاض التجهيز بالتيار

ها هو الصيف يعود محملا باعبائه السابقة ذاتها، فارتفاع درجات الحرارة في العراق طالما يرافقه انخفاض التجهيز بالتيار الكهربائي. الوزارة المعنية كثيرا ما تعهدت بصيف يختلف عن الصيف الذي يسبقه ولكن ما ان يحل، حتى يخرج بيان جديد يبرر التدني بالواقع الكهربائي، ويتحجج بزيادة الاحمال وعدم توفير الوقود للمحطات، وهو ما تجددت بسببه الدعوات لدمج وزاراتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة، بغية انهاء العقبات في هذا الملف.هذه الخطوة قد لا تكون مجدية هي الاخرى، إذ ان سوء الادارة والفساد المستشري في هاتين الوزارتين السياديتين، هما ابرز اسباب الفشل في معالجة ازمة الكهرباء، وفقا لمختصين.