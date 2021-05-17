بالفيديو: مختصون يصفون التحالفات السياسية بـ"التخادم الانتخابي"

يسعى اكثر من ثلاثة الاف وخمسمئة مرشح لخوض الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، للظفر بثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعداً تحت قبة البرلمان، فيما يستبعد مختصون احداث تغيير حقيقي في الخريطة السياسية ما لم تكن المشاركة واسعة يوم الاقتراع.قانون الانتخابات الجديد، اجبر الاحزاب والكتل التقليدية والجديدة على انتهاج اسلوب مستحدث في تحالفاتها، يقوم بالدرجة الاساس على ما بات يسمى بالتخادم الانتخابي، وتقاسم مناطق النفوذ في الدوائر الانتخابية، داخل المحافظة الواحدة.العراقتغيير الخريطة السياسية ما بعد الانتخابات لا يزال مستبعدا بالشكل الذي دعت اليه الجماهير المحتجة، خاصة مع دعوات المقاطعة الاخيرة، وكذلك امتلاك الاحزاب التقليدية نفوذا يمكنها من تكييف وضعها مع التغيرات القانونية.