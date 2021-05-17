بالفيديو: الموظفون الفضائيون ينخرون جسد الدولة وهدر لملايين الدولارات سنويا

استنزاف اخر لاموال الدولة من قبل الموظفين الوهميين حيث كشف مسؤولون ان كافة الدوائر الحكومية تكاد لا تخلو من تحت مسمى "الفضائيين" وسط اجراءات وصفت بالخجولة من قبل وزارة التخطيط للحد من الازمة.تتزايد الشكاوى في العراق من ظاهرة الموظفين الوهميين أو مَن يُعرفون بمسمى "الفضائيين"، والتي تستنزف موازنة الدوائر الحكومية، بالتزامن مع مطالب تقدم بها مسؤولون حكوميون لإنهاء هذه الظاهرة.وفي ظل تنامي هذه الظاهرة أقدمت وزارة التخطيط على اتخاذ إجراءات عدة للتخلص منهم حيث باشرت بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، وإشراف مباشر من قبل وزير التخطيط، لإعداد قاعدة بيانات للموظفين..ووفقا للوزارة فإنها أدخلت حتى الآن أكثر من مليونين و500 ألف رقم وظيفي لقاعدة البيانات، كما تم تشكيل فرق جوالة لزيارة المؤسسات ودوائر الدولة لغرض إكمال قاعدة البيانات قبل نهاية العام الحالي لتتحقق من اعداد الموظفين الفعلين والكشف عن الفضائيين،الا ان هذه الخطوات المتبعة من قبل الوزارة عدها مسؤولون بالخجولة ولا تتناسب مع حجم الأزمة. حيث تبلغ موازنة الرواتب نحو 5 مليارات و500 مليون دولار شهريا، تدفع لنحو 10 ملايين عراقي، موزعين بين 6 ملايين موظف، والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.وبرز مصطلح الفضائيين في مؤسسات الدولة بعد عام 2014 وهم الأشخاص الذين يعطون نصف رواتبهم إلى مسؤوليهم مقابل تغيّبهم عن العمل لفترات طويلة، أو أسماء وهمية يقبض الكثير من المسؤولين رواتبها، أو متوفون ولم يتم استخراج شهادات وفاة لهم وما زال مسؤولون أو أفراد من أسرهم يتقاضون الرواتب بدلاً منهم.