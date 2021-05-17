بعد نيته الزواج بامرأة ثانية .. زوجة تحرق زوجها في الناصرية

اقدمت زوجة على حرق زوجها اثناء نومه في محافظة ذي قار بسبب سعي الاخير الى الزواج من امرأة ثانية , فيما كشفت عائلة الضحية خلال حديثها للسومرية عن تفاصيل الجريمة وحيثياتها