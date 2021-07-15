بالفيديو: اهالي منطقة ابو دشير يعانون من تراكم الانقاض بجوار منازلهم

هذه الانقاض تجمعت نتيجة عملية خدمية قامت بها دائرة مياه بغداد بمد انابيب وايصالها للمواطنين للحد من خطورة شح المياه. لكنها تسببت بمشكلة اخرى كما يقول مواطنون.واعتاد المواطنون بمختلف مناطق وازقة بغداد على عدم اكمال المشاريع الخدمية بشكل تام، فاغلب المشاريع تتوقف اما باسباب فنية واغلب الاحيان تكون الاسباب مجهولة.