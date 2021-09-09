بالفيديو: المفوضية العليا تستعرض خطواتها لطمأنة المواطن بشأن نزاهة الانتخابات

بواسطة هذه الآلة، تتلف كوادر المفوضية عددا من البطاقات قصيرة الامد المنتهية الصلاحية أو تلك التي سحبت من الناخبين بعد تحديث بياناتهم بايومترياً .وتُدعم هذه الاجراءات من الامم المتحدة التي تنصب جهودها في اطار الحد من الغش الانتخابي، هذا ما تؤكده رئيسة البعثة الاممية لكنها تنوه ان لا ضمانات يمكن تقديمها بهذا الخصوص.الجهود المكثفة مجردة الضمانات التي اشارت لها بلاسخارت تعيد الوضع الى المربع الاول، ليعود المواطن مجددا الى مواطن الشك، وهو أمر يعده مراقبون سببا في تضاؤل حجم المشاركة في عملية الاقتراع.ومع كل ما جرى الحديث عنه، تتواصل التأكيدات الحكومية بضرورة اجراء انتخابات تختلف في استعداداتها الفنية ودرجة نزاهتها عن سابقاتها .