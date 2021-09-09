بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية

عشرون دولارا اي ما يعادل ثلاثين الف دينار..تسعيرة تم تحديدها لبطاقة اللقاح الدولية التي من المفترض ان تصدرها وزارة الصحة للمواطنين الراغبين بالسفر..امر اثار امتعاض الشارع العراقي الذي طالب بالغائها على اعتبارها ورقة اعتيادية تحمل اختاما تؤيد سلامة المسافر لا غير.









وبين الفينة والاخرى تصدر الوزارات قرارات تثير سخط الشارع الذي يطالب على الفور بالغائها..ابرزها الرسوم الاضافية التي باتت تخنق المواطن يوما بعد يوم..لتخلق ازمة جديدة تضاف للازمات المتراكمة على عاتقه.



ويقول مواطنون بان تلك الاجراءات ستضيف عبئا اضافيا على كاهل المسافرين المنهكين اصلا من تذاكر السفر المرتفعة وغيرها .. ناهيك عن تكاليف العلاج للمرضى الراغبين بالسفر.وبين الفينة والاخرى تصدر الوزارات قرارات تثير سخط الشارع الذي يطالب على الفور بالغائها..ابرزها الرسوم الاضافية التي باتت تخنق المواطن يوما بعد يوم..لتخلق ازمة جديدة تضاف للازمات المتراكمة على عاتقه.