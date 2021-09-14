بالفيديو: العراق يتصدر الدول بتسجيله المئات من حالات الانتحار سنويا

وزارة الداخلية من جانبها كشفت عن تسجيل ارتفاع بحالات الانتحار خلال الاشهر الأخيرة، مبينة بأنها تسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة التي باتت تتفاقم يوما بعد اخر.وسنويا يرتفع مؤشر سلم الاحصاءات لحالات الانتحار لقرابة خمسين شخصا عن العام الذي سبقه، ففي الفين وعشرين سجل العراق ست مئة وأربعا وأربعين حالة. بينما كان في الفين وتسعة عشر خمسمئة واربعا وتسعين حالة انتحار.