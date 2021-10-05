السلة الغذائية خطوة لدعم العائلات الفقيرة..هل تصل بانتظام؟

يعد المواطنون نظام السلات الغذائية خطوة لدعم العائلات الفقيرة واعانتها في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية, فضلا عن كونها تعتبر تحركاً صوب تحقيق الامن الغذائي للمواطن العراقي.أهم ما يشغل الفرد لقمة عيشه إذ أن غيابها يؤرقه وتوافرها يخلق له نوعاً من الاستقرار وسط فوضى وازمات اقتصادية عصفت به وما أن يجد المواطن فسحة لإعانته فأنه يطمح لاستمرارها, كان هذا الحال عندما تحدثنا مع هذا الشخص بشأن السلة الغذائية .ويرى أخر أن استمرار توافر هذه السلات الغذائية المتنوعة بمفرداتها كما يقول, يشكل نقطة دعم للكثير من العائلات الفقيرة .ويشمل نظام السلة الغذائية جميع المواطنين على حد سواء ومن ضمنهم محافظات اقليم كردستان، وهي خطوة يجدها كثيرون مهمة لتحقيق الأمن الغذائي, خاصة بعد أن كان المواطن يعاني غياب مفردات البطاقة التموينية