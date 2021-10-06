سلفة ثالثة من بغداد إلى أربيل وتخوف من عدم الالتزام بالاتفاقيات

سلفة ثالثة بقيمة مئتي مليار دينار يرسلها المركز الى حكومة الاقليم كدفعة جديدة وفقا للاتفاق المبرم ما بين الطرفين، فيما استبعد مختصون التزام اربيل بالاتفاقيات مع بغداد كما يحدث في كل مرةبغداد ترسل مائتي مليار دينار إلى اربيل وفقا للاتفاق المبرم ما بين الطرفين وبهذا يكون مجمل المبالغ المرسلة الى الإقليم خلال عمل الحكومة الاتحادية الحالية هو ستمائة مليار دينارمبالغ ترسل من دون مقابل بانتظار نتائج التدقيق في واردات الإقليم الذي لم يسلم بغداد ومنذ عام ألفين وثلاثة واردات برميل واحد من بيعه للنفط بحسب متابعينحكومة المركز شارفت على الانتهاء وإتفاق بغداد واربيل لم يبصر النور ومخالف للاتفاق الدستوري لكنه جاء وفق رغبات سياسية لكسب الود لا اكثر من قبل حكومة اربيل التي ستلعب دورا مهم في معادلة التشكيلة الحكومية في المرحلة المقبلةعلى امل الانتهاء من التدقيق بواردات الإقليم بغداد تغازل اربيل وترطب الأجزاء بمئتي مليار دينار كدفعة ثالثة ومراقبون يؤكدون أن العطاء من دون مقابل أشبه بعلاقة من طرف واحد لا جدوى منها