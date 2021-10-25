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جفاف تام في نهر سيروان.. والسبب؟

بالفيديو

2021-10-25 | 04:05
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جفاف تام في نهر سيروان.. والسبب؟

المصدر:
السومرية
675 مشاهدة

في ظل استمرار كل من الجارتين تركيا وايران بعدم الالتزام بما يخص الاطلاقات المائية يتوقع معنيون أن عام الفين واثنين وعشرين سيعاني العراق من شح المياه مرة اخرى وسيؤدي ذلك لجفاف الكثير من اراضي البلاد.

شح بمياه نهري دجلة والفرات خلال عام الفين واثنين وعشرين يرافقه تصحر الاراضي مما سيقلل من الانتاج الزراعي في البلاد. مشكلات يتوقعها معنيون في ظل استمرار كل من تركيا وايران بتقليل حصص العراق المائية .. معللين سبب توقعهم لما حصل لنهر سيروان في محافظة ديالى الذي تعرض لجفاف شبه تام نتيجة عدم التزام الجارة ايران ببنود الاتفاقيات الدولية التي تنظم حصص المياه.

ارسال وفود للتفاوض مع الجارتين الشمالية والشرقية لوضع حد لهذه الممارسات التي وصفت من قبل متابعين بغير القانونية بما يخص الحصص المائية.. وان لم تجد نفعا فهنالك خيارات ابرزها ايقاف التعامل التجاري مع تركيا وايران اذا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية بشأن المياه الاقليمية.

ومنذ بدء عام الفين وواحد وعشرين يعاني العراق من شح مياه نهري دجلة الفرات ما سبب موجه من الغضب لدى الاوساط الشعبية خاصة اصحاب الاراضي الزراعية الذي وصل بهم الحال لترك اراضيهم والهجرة الى المدينة بحثا عن عمل اخر.
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