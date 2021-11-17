مستشفى الكاظمي: اهمال في ردهات الطوارئ ومواطنون يشكون معاناتهم

رغم الجهود التي تبذلها الملاكات الصحية في عموم مستشفيات البلاد الا ان الواقع الخدمي لبعض المشافي لايزال بحاجة الى تطوير ومتابعة اكثر من وزارة الصحة، كاميرا السومرية تجولت في احد المستشفيات واشرت بعض السلبياتممرات تهالكت جدرانها ومرافق صحية بلا ابواب وتقاعس لبعض الموظفين عن واجباتهم هكذا وجدنا ردهات مستشفى الكاظمية التعليمي التي امتلأت بالمراجعين الذين عبروا عن استيائهم من الواقع الصحي.صور الاهمال التي وثقتها كاميرا السومرية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بررتها ادارة المشفى الى الزخم الحاصل في ردهات الطوارئ وقلة التخصيصات المالية.مستشفى الكاظمية التي تأسست منذ اكثر من سبعة وثلاثين عاماً تستقبل يوميآ اكثر من ستة الاف حالة مرضية ويقابل ذلك ضعف في عمليات الادامة والصيانة لبناها التحية والسبب تعزوه ادارتها كالمعتاد الى قلة التخصيصات المالية اما الثمن فيدفعه المواطن لاغير.