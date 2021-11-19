بـ "الهراوة" مدير مدرسة ينهال بالضرب المبرح على مشرف تربوي

شهدت بغداد حادثة اعتداء جديدة اضيفت لسلسلة الاعتداءات على الملاكات التعليمية لكن الغريب هذه المرة بان المعتدي هو من منتسبي الاسرة التربويةبضربات متتالية على الرأس وعدد من انحاء الجسم انهال مدير مدرسة الشهيد ماجد المهداوي بالضرب على المشرف التربوي باسم الغريري بعد اعتراض طريقه على الشارع العام بمنطقة البياع عقب خروج الاخيرين من مديرية الامتحانات التي جرت فيها مشادة كلامية انتهت بهذه الحادثةويقول ذوو المعتدى عليه ان الجريمة مخطط لها ومكتملة الاركان مستغربين من اقدام من يربي الاجيال على هكذا فعلوشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العشرات من الحوادث عقب انطلاق دوام المدارس الرسمي في ظل دعوات لتفعيل قوانين من شأنها ردع تلك الانتهاكات التي طالت كلا من الطلبة والمدرسين