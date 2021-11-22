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بالفيديو ناشطون واعلاميون يطلقون حملة تطوعية للمساعدة بتنظيف بحيرة الرزازة
بالفيديو
2021-11-22 | 05:07
المصدر:
السومرية
407 مشاهدة
اطلق ناشطون واعلاميون حملةً تطوعية للمساعدةِ بتنظيف بحيرة الرزازة في كربلاء، وسط مناشداتٍ للاهتمام بالبحيرة من قبل الحكومة والجهات المعنية وإعادةِ الاطلاقات المائية لها وانعاشهِا من الجفاف وتوفيرِ ابسط المتطلبات الخدمية.
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