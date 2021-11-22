بالفيديو ناشطون واعلاميون يطلقون حملة تطوعية للمساعدة بتنظيف بحيرة الرزازة



اطلق ناشطون واعلاميون حملةً تطوعية للمساعدةِ بتنظيف بحيرة الرزازة في كربلاء، وسط مناشداتٍ للاهتمام بالبحيرة من قبل الحكومة والجهات المعنية وإعادةِ الاطلاقات المائية لها وانعاشهِا من الجفاف وتوفيرِ ابسط المتطلبات الخدمية.