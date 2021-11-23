المحاضرون المجانيون: اعمارهم تتقدم وتعييناتهم تتأجل

اعمارهم تتقدم وتعييناتهم تتأجل هكذا هو الحال مع المحاضرين المجانيين والعقود الذين تظاهروا امام وزارة التربية للمطالبة بشمولهم بقرار ٣١٥ والقاضي بتثبيتهم على الملاك الدائم وضمان حقوقهم الماليةخدمتهم تمتد لسنوات عدة ولا تختلف مهامهم عن الموظفين في الوزارة وتصل اعدادهم الى اكثر من مئتي الف محاضر في عموم البلاد جميعهم تقف التخصيصات المالية عائقا امام تعيينهم بحسب حديث الوزارةالتظاهرة امتدت لجميع المحافظات للضغط على وزارتي المالية والتربية لضمان حقوق المحاضرين والتخلص من الفترة الطويلة من العمل بصورة مجانية