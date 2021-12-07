نساء العراق: لم نعد بحاجة لما يعرف بـ "الكوتا"

لمرأة العراقية تعتلي العديد من المناصب التنفيذية والتشريعية ونساء يؤكدن بانهن لم يعدن بحاجة لما يعرف بنظام الـ "كوتا"دور قوي وتواجد فعال في العديد من المجالات ابرزها التنفيذية والتشريعية السياسية منها والخدمية هذا ماباتت تحتله المرأة العراقية اليوم عكس ماكانت عليه في السابق بحسب نساء أوضحن بان المرأة لم يعد يقتصر دورها على متطلبات الحياة الاساسيةوترى نساء عدة بان زمن الكوتا انتهى خاصة بعدما راحت تنافس الرجال وتتفوق عليهم احيانا بالتصويت على الانتخابات والترشيحات للمناصب العلياوبرزت المئات من الاسماء لنساء عراقيات تفوقن وتميزن بمجال عملهن ابرزهن المعمارية الراحلة زها حديد.. والرائدة في الشعر الحر نازك الملائكة ناهيك عن الفنانة التشكيلية وداد الاورفلي وغيرها من الاسماء اللامعة