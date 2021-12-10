بالفيديو: تواريخ مصيرية ومفاجآت كثيرة! ما هي الأبراج الأكثر حظاً هذه السنة؟

برج القوس سيد الموقف هذا العام، سنة التقدم لمواليد برج الحمل.. من هي الأبراج الأكثر حظا لعام 2022؟

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